नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान जाकर इमरान खान को बताया 'बड़ा भाई', BJP ने बोला हमला

नई दिल्ली. पंजाब कांग्रेस (Punjab Congress) के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. पाकिस्तान के करतारपुर साहिब (Kartarpur Corridor) में मत्था टेकने से पहले उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान को ‘बड़े भाई’ कहा है. कांग्रेस नेता द्वारा इमरान खान की तारीफ पर बीजेपी ने नाराजगी जताई है. बता दें कि सिद्धू लगातार करतारपुर कॉरिडोर को लेकर इमरान खान की तारीफ करते रहे हैं. करतारपुर गलियारा पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब को गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक से जोड़ता है. गुरु नानक देव की जयंती के मौके करतारपुर गलियारा इसी हफ्ते खोला गया है. कोरोना के चलते करतारपुर साहिब गुरुद्वारे तक तीर्थयात्रा मार्च 2020 में निलंबित कर दी गई थी.

बीजेपी के प्रवक्ता अमित मालवीय ने ट्विटर पर सिद्धू के खिलाफ हमला करते हुए लिखा, ‘राहुल गांधी के चहेते नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना ‘बड़ा भाई’ कहते हैं. पिछली बार उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा को गले लगाया था, उनकी जमकर तारीफ की थी. लिहाजा इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि गांधी भाई-बहनों ने अनुभवी अमरिंदर सिंह के बदले पाकिस्तान से प्यार करने वाले सिद्धू को चुना.’

