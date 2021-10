राहुल गांधी से मिलने के बाद बोले सिद्धू- मेरी सारी चिंताओं को सुलझा दिया गया

नयी दिल्ली. कांग्रेस की पंजाब इकाई (Punjab Congress) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके नवजोत सिंह सिद्धू (navjot singh siddhu) ने शुक्रवार को पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) से मुलाकात की. इस बैठक के बाद पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कहा “सिद्धू ने राहुल गांधी के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया. हमने उनसे कहा है कि यहां उनकी चिंताओं का ध्यान रखा जाएगा. उन्होंने राहुल गांधी को आश्वासन दिया कि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है और वह पीसीसी अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू करेंगे.” बैठक के बाद सिद्धू ने कहा, “मैंने अपनी सारी चिंताएं राहुल गांधी से साझा कीं. सब कुछ सुलझा लिया गया है.”

इससे एक दिन ही पहले ही, उन्होंने कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल तथा पंजाब प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात की थी तथा उन मुद्दों से वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराया, जिनको लेकर उन्होंने पिछले दिनों पद छोड़ा था. सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद सिद्धू के इस्तीफे से जुड़ा गतिरोध खत्म हो सकता है और सिद्धू अपने पद पर बने रह सकते हैं.

I shared all my concerns with Rahul Gandhi. Everything has been sorted out: Navjot Singh Sidhu after meeting with Congress leader Rahul Gandhi in Delhi pic.twitter.com/cdd6g6de4W

— ANI (@ANI) October 15, 2021