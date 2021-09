Punjab Congress Crisis: पंजाब (Punjab) में नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) के कांग्रेस (Congress) इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर पंजाब कांग्रेस में संकट बढ़ गया है. विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब में जारी घटनाक्रम पर चिंता जाहिर करते हुए कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता और सांसद मनीष तिवारी (Manish Tiwari) ने बिना किसी का नाम लिए नवजोत सिंह सिद्धू पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि जिन्हें पंजाब मसले को सुलझाने का जिम्मा दिया गया था, उनको पंजाब की समझ ही नहीं थी.

मनीष तिवारी ने कहा, ‘संगठन के उच्‍च पदों पर बैठे मंत्रियों के लिए जरूरी है क‍ि वह सीमावर्ती राज्‍य में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करें. पंजाब में घटनाक्रम से अगर किसी को खुशी मिलती है तो वह बेहद दुर्भाग्‍यपूर्ण है.’ उन्‍होंने कहा, “पंजाब में जो घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में घटा, वो दुर्भाग्यपूर्ण है. अगर सीमावर्ती राज्‍य पंजाब की अस्थिरता से किसी को लाभ मिलता दिखता है तो वह पाकिस्तान है. पाकिस्‍तान को लगता है कि पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो उनको फिर अपने काले मंसूबों को अंजाम देने का एक और मौका मिलेगा.’

I have just returned from a regional security conference & I can tell you that the only people who are very happy with what is going on in Punjab is the deep state of Pakistan. They feel that they will get an opportunity to fish in troubled waters: Congress leader Manish Tewari

