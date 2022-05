नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में किया सरेंडर, 1 साल जेल में रहना होगा

नई दिल्‍ली. नवजोत सिंह सिद्धू ( Navjot Singh Sidhu) ने शुक्रवार को पंंजाब की पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है. सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को रोड रेज मामले में 1 साल की सजा सुनाई थी. यह मामला 34 साल पुराना है. सिद्धू के मीडिया सलाहकार सुरिंदर दल्‍ला ने बताया कि नवजोत सिंह ने मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट के सामने सरेंडर कर दिया है. उनकी मेडिकल जांच और अन्‍य कानूनी प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं. नवजोत सिंह सिद्धू का 27 दिसंबर 1988 को पटियाला में गाड़ी पार्किंग को लेकर 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह से झगड़ा हुआ था. सिद्धू ने उन्हें मुक्का मारा था, बाद में गुरनाम सिंह की मौत हो गई. इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक साल कारावास की सजा सुनाई है.

इससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आत्मसमर्पण के लिए कुछ हफ्तों का समय मांगा था. सिद्धू ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था. उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण से याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी, लेकिन प्रधान न्यायाधीश ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया था.

#WATCH | 1988 road rage case: Congress leader Navjot Singh Sidhu reaches Patiala Court in Punjab.

Supreme Court had yesterday imposed one-year rigorous imprisonment on him in the three-decade-old road rage case. pic.twitter.com/iHu3bmbOls

— ANI (@ANI) May 20, 2022