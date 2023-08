नई दिल्ली. रोडरेज मामले में जेल से बाहर आने के बाद पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे हैं. जब से उन्हें पत्नी डॉ. नवजोत कौर (Dr. Navjot Kaur Sidhu) को कैंसर हो जाने का पता चला है, वह साये की तरह उनके साथ रह रहे हैं. यहां तक कि उनको अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं. जिसकी तस्वीर उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया है. बता दें कि 19 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने तीन दशक पुराने रोड रेज मामले में सिद्धू को एक साल कैद की सजा सुनाई थी.

सजा पूरी होने ही वाली थी, लेकिन इस खुशी को महसूस कर पाना सिद्धू के लिए बड़ा मुश्किल हो गया. अप्रैल में जिस वक्त वह जेल में थे तो उस वक्त उनकी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू (Dr. Navjot Kaur Sidhu) को लेफ्ट ब्रेस्ट में स्टेज 2 कार्सिनोमा कैंसर हो गया था. इसका पता चलने पर उन्होंने रेडिकल मास्टक्टोमी करवाई थी और कैंसर को पूरी तरह से हटा दिया गया था. इस दुखदायी खबर के बाद जेल में ही नवजोत सिंह सिद्धू गमजदा रहने लग गए. सिद्धू बाहर आने के बाद से साये की तरह अपनी हमसफर के साथ रहते हैं.

The wounds have healed but the mental scars of this ordeal will remain. Fifth chemo underway…. finding a good vein went all in vain for sometime and then Dr. Rupinder’s expertise came handy….. She refused to move her arm so spoon fed her….

Keeping in view massive vascular… pic.twitter.com/y4EF9OHWUj

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) August 9, 2023