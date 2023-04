इतिहास की किताबों से खत्म हो गया मुगलों का चैप्टर? बवाल पर NCERT चीफ ने दी सफाई, कहा- यह झूठ है

नई दिल्ली: नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) द्वारा अपनी कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं की इतिहास की पुस्तकों से मुगल इतिहास से जुड़े अध्यायों को हटाने के कथित फैसले पर उठे विवाद के बीच, एनसीईआरटी ने स्पष्ट किया है कि मुगलों पर अध्यायों को हटाया नहीं गया है. इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि 12वीं कक्षा की इतिहास की पाठ्यपुस्तकों के अपने संशोधित पाठ्यक्रम में, एनसीईआरटी ने मुगल साम्राज्य पर कुछ अध्यायों को हटा दिया है. ‘भारतीय इतिहास के विषय-भाग II’, ‘राजाओं और इतिहास’ से संबंधित अध्याय; मुगल दरबार (16वीं और 17वीं शताब्दी)’ को हटा दिया गया है.

एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, ‘यह झूठ है. मुगलों के इतिहास से जुड़े अध्यायों को हटाया नहीं गया है. पिछले साल एक युक्तिकरण प्रक्रिया (Rationalisation Process) थी, क्योंकि COVID के कारण हर जगह छात्रों पर दबाव था…विशेषज्ञ समितियों ने कक्षा 6-12 की पुस्तकों की जांच की और सुझाव दिया कि यदि इस अध्याय को हटा दिया जाए तो इससे बच्चों के ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और एक अनावश्यक बोझ हट जाएगा…इस मुद्दे पर बहस अनावश्यक है. जो नहीं जानते वे पाठ्यपुस्तकों की जांच कर सकते हैं.’

#WATCH | Dinesh Prasad Saklani, Director of NCERT says, “It’s a lie. (Chapters on) Mughals have not been dropped. There was a rationalisation process last year because due to COVID, there was pressure on students everywhere…Expert committees examined the books from std 6-12.… pic.twitter.com/647wdsPSSR

