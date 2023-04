'राजनीति में चर्चा होती रहती है...' NCP-BJP गठबंधन पर बोले अनुराग ठाकुर, विपक्ष पर साधा निशाना

मुंबई. महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक उलटफेर की संभावनाएं नजर आने लगी हैं. हालांकि इस बार उद्धव गुट की शिवसेना में नहीं बल्कि एनसीपी में हलचल नजर आ रही है. पिछले कई दिनों से एनसीपी और भाजपा के बीच गठबंधन होने की अटकलें लगाई जा रही हैं. गठबंधन पर पत्रकारों की सवालों का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जवाब देते हुए आशंकाओं को और बढ़ा दिया है. उन्होंने बीजेपी-एनसीपी के गठबंधन की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘राजनीति में चर्चा होती रहती है.’

महागठबंधन को लोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगेः अनुराग ठाकुर

वहीं उद्धव ठाकरे और कांगर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल की मुलाकात पर टिप्पणी करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि जनता कभी भी महागठबंधन को स्वीकार नहीं करेगी. उन्होंने कहा, ‘सभी भ्रष्ट पार्टीयां एक-दूसरे का मदद ले रही हैं. लेकिन लोगों ने न कभी महागठबंधन को स्वीकार किया है और ना ही करेगी. वे केवल भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं. खुद को जेल जाने से बचा रहे हैं और अपनी राजनीतिक मौजूदगी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं.

#WATCH| Mumbai: “In politics, discussions keep happening…”, says Union Minister Anurag Thakur on being asked about BJP & NCP’s alliance possibilities pic.twitter.com/XOWeHJ0bFj

— ANI (@ANI) April 17, 2023