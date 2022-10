VIDEO: धुएं से भर गया गोवा-हैदराबाद स्पाइसजेट का विमान, करानी पड़ी आपात लैंडिंग

हैदराबाद. गोवा से हैदराबाद जा रहे स्पाइसजेट के विमान के केबिन में अचानक से धुआं भर गया, जिसके बाद हैदराबाद हवाईअड्डे पर विमान को आपात स्थिति में लैंडिंग कराना पड़ा. यात्रियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरों को साझा किया है जिसके बाद से इंटरनेट पर हंगामा मचा हुआ है, कई यात्रियों ने दावा किया कि एयरलाइन के कर्मचारियों ने उन्हें घटना की वीडियो और तस्वीरों को डिलीट करने के लिए दबाव बनाया.

वास्तव में, केबिन क्रू ने सारी हदें पार कर दीं जब उन्होंने यात्रियों से फोन छीनना शुरू कर दिया, क्योंकि पैसेंजर्स ने वीडियो शूट नहीं करने और विमान में धुएं की तस्वीरें क्लिक करने के उनके अनुरोध को मानने से इनकार कर दिया था. विमान के चालक दल ने यात्रियों से कहा कि वे अपने जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करें. हालांकि, विमान सुरक्षित रूप से उतर गया था और यात्रियों को आपातकालीन निकास के माध्यम से उतार दिया गया था. डीजीसीए के एक अधिकारी ने कहा कि विमान से उतरते समय एक यात्री के पैर में मामूली खरोंच आई थी. हैदराबाद हवाईअड्डे के एक अधिकारी ने कहा कि क्यू400 विमान वीटी-एसक्यूबी में 86 यात्री सवार थे और आपात स्थिति के कारण रात करीब 11 बजे घटना के बाद नौ उड़ानों को डायवर्ट किया गया.

And “airline staff forced us to delete videos and photos of the incident. They snatched my phone when I refused.”

Finally, a video has emerged of the @flyspicejet flight where smoke filled the cabin.

कई प्रमुख हस्तियों ने स्पाइसजेट के दयनीय सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में बात की है, कुछ ने लोगों के जीवन को अनुचित जोखिम में डालने के लिए एयरलाइन पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है. शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को बार-बार सुरक्षा उल्लंघन और स्पाइसजेट के यात्रियों और चालक दल के यात्रियों के निकट मृत्यु के अनुभवों पर एक पत्र लिखा.

My letter to Hon. Minister @MoCA_GoI , Sh @JM_Scindia on the repeated safety violations and near death flying experiences of passengers and crew of SpiceJet. I speak from a point of concern, we need accountability from airlines&make passengers feel safe again. pic.twitter.com/kK1zaHSF2V

— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) October 14, 2022