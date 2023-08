नई दिल्ली: नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2023 में मेन्स जेवलिन थ्रो (Javelin Throw Final) में ऐतिहासिक स्वर्ण जीतने के लिए एथलीट नीरज चोपड़ा को बधाई दी है और उन्हें प्रतिभाशाली बताया है. बता दें कि 1983 में प्रतियोगिता शुरू होने के बाद से नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है.

नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, ‘प्रतिभाशाली नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता का उदाहरण हैं. उनका समर्पण, सटीकता और जुनून उन्हें न केवल एथलेटिक्स में चैंपियन बनाता है बल्कि पूरे खेल जगत में अद्वितीय उत्कृष्टता का प्रतीक बनाता है. विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने के लिए उन्हें बधाई.’

The talented @Neeraj_chopra1 exemplifies excellence. His dedication, precision and passion make him not just a champion in athletics but a symbol of unparalleled excellence in the entire sports world. Congrats to him for winning the Gold at the World Athletics Championships. pic.twitter.com/KsOsGmScER

