सीके बोस ने कहा, 'गांधीजी के इच्छा का मान रखते हुए घर पर दो बकरियों को लाया गया था. बकरी का दूध पीने के कारण गांधीजी उसे मां का दर्जा देते थे. इसलिए हिंदुओं को बकरी का मीट खाना छोड़ देना चाहिए.'



If you attack people for consuming beef then they must also give up consuming goat because Gandhi used to drink goat's milk, if you drink goat's milk then you treat goat as Mata. Religion must not be mixed up with politics: CK Bose, grandnephew of Netaji Subhas Chandra Bose

— ANI (@ANI) July 28, 2018



Neither Gandhiji nor your grandfather ever said goats were Mata-that's your conclusion. Nor did Gandhiji (or anyone else) ever proclaim that he was the protector of Hindus. We Hindus regard the cow as our mother,not the goat.

Please don't peddle such rot. https://t.co/xfLb3fDSxM

— Tathagata Roy (@tathagata2) July 26, 2018



One has to understand the subtlety of my tweet. The entire nation is shocked to see the kind of violence & lynching taking place right across the country:

CK Bose on his tweet"Gandhi protector of Hindus treated goats as Mata by consuming goats milk.Hindus stop eating goat's meat" pic.twitter.com/VnHC7qqows

— ANI (@ANI) July 28, 2018

नेताजी सुभाषचंद्र बोस के पड़पोते और बीजेपी नेता चंद्र कुमार बोस ने बीफ (गोमांस) बैन पर तंज कसा है. सीके बोस ने ट्वीट किया- 'अगर लोगों को बीफ खाने पर मारा जाता है, तो उन्हें बकरी खाना भी छोड़ देना चाहिए. गाय को माता बताया जाता है और उसका मांस नहीं खाया जाता. इसी तरह बकरी भी तो दूध देती है. गांधीजी भी बकरी का दूध पिया करते थे. इसलिए बकरी को माता मानते हुए हिंदुओं को इसका मांस खाना छोड़ना चाहिए.'सीके बोस के इस बयान को गौतस्करी के शक में हुई मॉब लिंचिंग की घटनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है. बोस के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है.न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक, ' सीके बोस ने कहा कि बीजेपी शासित राज्‍यों में गोकशी के नाम पर बढ़ रहीं मॉब लिंचिंग की घटनाओं से पूरा देश परेशान है. गांधीजी जब कोलकाता आते थे, तो वह मेरे बाबा शरत चंद्र बोस के वुडबर्न पार्क स्थित घर पर ही ठहरते थे. उन्‍होंने ही बकरी का दूध पीने की मांग की थी.'नेताजी के पड़पोते सीके बोस के इस बयान को लेकर त्रिपुरा के गवर्नर तथागत रॉय ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है. तथागत रॉय ने ट्वीट किया- 'गांधीजी ने आपके बाबा (दादाजी) से कभी नहीं कहा कि बकरी हमारी माता है. यह आपका निष्‍कर्ष है. यहां तक कि गांधीजी ने कभी यह नहीं जताया कि वह हिंदुओं के रक्षक हैं. हम हिंदू गाय को अपनी माता मानते हैं न कि बकरी को. कृपया ऐसा बयान न दें.'हालांकि, अपने बयान पर बवाल होने के बाद सीके बोस ने सफाई दी है. सीके बोस ने कहा कि उनके ट्वीट का गलत मतलब निकाला जा रहा है. उनकी बात की गहराई को समझने की जरूरत है. बता दें कि बोस ने 2016 में बीजेपी से जुड़े और ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से चुनाव भी लड़ा था.