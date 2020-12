खतरा! पहले के मुकाबले 60 प्रतिशत ज्यादा तेजी के साथ फैल सकता है कोरोना का नया स्ट्रेन

ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन (New Strain of Corona Virus) को लेकर दुनियाभर में खलबली मची हुई है. तकरीबन 10 महीने से महामारी (Pandemic) से जूझ रहे विश्व के लिए नया स्ट्रेन नई मुश्किलें लेकर आया है. अब देश के स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) ने बताया है कि नया स्ट्रेन पहले के मुकाबले साठ प्रतिशत से ज्यादा तेजी के साथ संक्रमण (60 percent more transmissibility) फैलाता है. बताया गया है कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की प्रोटीन स्पाइक में 17 नए बदलाव हुए हैं जिनमें 8 बेहद महत्वपूर्ण हैं.गौरतलब है कि नया स्ट्रेन मिलने के बाद ब्रिटेन में मरीजों की संख्या में बहुत तेजी के साथ इजाफा हुआ है. ऐसा पहली बार हुआ है जब देश में 40 हजार से ज्यादा कोरोना मरीज एक दिन के भीतर मिले हैं. हालांकि अभी इस पर रिसर्च जारी है कि ये नया स्ट्रेन कितना घातक है.मंगलवार को खबर आई कि ये नया स्ट्रेन भारत भी पहुंच चुका है. देश में 6 लोग नए स्ट्रेन से संक्रमित मिले हैं. ये सभी ब्रिटेन से वापस लौटे थे. सरकार ने यूरोपीय देशों से आने वाली उड़ानों पर अस्थाई रोक लगा रखी है. 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक कुल 33 हजार लोग यूके से भारत के अलग-अलग एयरपोर्ट पर उतरे. इनमें से 114 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले. इनमें भी 6 लोगों में नया स्ट्रेन मिला है.स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया है कि पहले से बनाई जा रही वैक्सीन नए स्ट्रेन पर भी प्रभावी होंगी. लेकिन हमें वैक्सीन के लिए धैर्य रखना होगा. वैक्सीन तभी आम लोगों को दी जाएगी जब सभी रेगुलेटरी अथॉरिटी इसकी परमिशन दे देंगी.