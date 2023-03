दिल्ली में आवारा कुत्तों का आतंक, एक ही परिवार के 2 मासूमों को नोच-नोचकर मार डाला

नई दिल्ली. देश में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है. अभी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है. दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, यहां दो अलग-अलग घटनाओं में एक ही परिवार के दो मासूम बच्चों की मौत हो गई. इन बच्चों की लाश पर कुत्तों के काटने के निशान मिले हैं.



पुलिस ने बताया कि 10 मार्च को 7 वर्षीय बच्चे की गुम होने की खबर मिली थी. बाद में उसके शरीर को जानवरों के काटने जैसी चोटों के साथ बरामद किया गया. उसके बाद उसी परिवार का एक 5 वर्षीय बच्चा जब शौच करने गया तो आवारा कुत्तों ने उसे नोच-नोचकर मार डाला.

दो दिन पहले हुई घटना

दिल्ली पुलिस ने बताया कि इन बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने आगे बताया, वसंत कुंज क्षेत्र में 2 अलग-अलग घटनाओं में आवारा कुत्तों के हमले में 7 और 5 साल की उम्र के 2 भाई-बहनों की कथित तौर पर मौत हो गई थी. 7 साल का बच्चा 10 मार्च को लापता हो गया था और उसका शव बाद में जानवरों के काटने जैसी चोटों के साथ बरामद किया गया था.

