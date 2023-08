नई दिल्‍ली. तीन बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतकार रिकी केज ने भारत के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय राष्ट्रगान का एक नया इंस्‍ट्रुमेंटल वर्जन जारी किया है. इसे लंदन स्थित 100 सदस्यीय रॉयल फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा के सहयोग से बनाया गया है. इसके वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. लोगों ने रोंगटे खड़े कर देने वाली, देश प्रेम वाली और भावुक कर देने वाली प्रस्‍तुति कहा है. इसकी प्रशंसा करने वालों में कांग्रेस नेता शशि थरूर भी शामिल हैं. इसका वीडियो एक्‍स (Twitter) पर भी शेयर किया गया है.

संगीतकार रिकी केज ने सोमवार को वीडियो शेयर किया और इसके बोर में कहा कि ”कुछ दिन पहले, मैंने लंदन के प्रसिद्ध एबी रोड स्टूडियो में भारत के राष्ट्रगान की प्रस्तुति के लिए 100-पीस ब्रिटिश ऑर्केस्ट्रा, द रॉयल फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया था. यह भारत के राष्ट्रगान को रिकॉर्ड करने वाला अब तक का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा है और यह शानदार है! अंत में “जया हे” ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए. एक भारतीय संगीतकार के रूप में बहुत अच्छा महसूस हुआ. इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं यह ऐतिहासिक रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं – इसका उपयोग करें, साझा करें, देखें, लेकिन सम्मान के साथ. यह अब तुम्हारा है. जय हिन्द.”

A few days ago, I conducted a 100-piece British orchestra, The Royal Philharmonic Orchestra to perform India’s National Anthem at the legendary Abbey Road Studios, London. This is the largest orchestra ever to record India’s National Anthem and it is spectacular! The “Jaya He” at… pic.twitter.com/sqJGW8mTDu

— Ricky Kej (@rickykej) August 14, 2023