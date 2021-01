नई दिल्‍ली. कर्मचारियों और मजदूरों को अपना या अपने परिवार की स्‍वास्‍थ्‍य जांच के लिए रुपए खर्च नहीं करने होंगे. यह जांच अब उस कंपनी को करानी होगी, जहां वो काम कर रहा है. कंपनी साल में एक बार जांच कराएगी. श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of labour and employment) ने नए श्रम कोड (New labour code) फाइनल कर दिए हैं. साथ ही स्‍टॉक होल्‍डरों को एक सप्‍ताह में लिखित में फीडबैक देने को कहा है. कर्मचारियों को यह सुविधा 1अप्रैल से मिलनी शुरू हो जाएगी.श्रम और रोजगार मंत्रालय ने (Ministry of labour and employment) संगठित और असंगठित क्षेत्रों के कामगारों, छोटे व्यापारी, स्ट्रीट हॉकर्स, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले सभी श्रमिकों के लिए ESIC का लाभ सुनिश्‍चित किया है. इसके तहत सभी श्रमिक अपनी तनख्वाह के छोटे से अंशदान से अस्‍पताल और क्‍लीनकि में मुफ्त में चिकित्सा सुविधा ले सकेंगे. यह अनिवार्यता उन सभी कंपनियों में लागू होगी, जहां पर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी या मजूदर होंगे.देशभर में कुछ 50 करोड़ के आसपास कर्मचारी हैं. इसमें 10 करोड़ संगठित क्षेत्र के और करीब 40 करोड़ असंठित क्षेत्र के हैं. संगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी लाभ मिलता है लेकिन असंठित क्षेत्र के कर्मचारी या मजदूरों को किसी भी तरह का लाभ नहीं मिलता है. नए लेबर कोड से सबसे अधिक फायदा असंठित क्षेत्र के कर्मचारियों और श्रमिकों को होगा. श्रम मंत्रालय (Ministry of labour and employment) ने कर्मचारियों और मजदूरों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें (OSH) संहिता 2020 के तहत कई बदलाव किए हैं.इस तरह मिलेगा लाभकर्मचार‍ी या मजदूर जिस कंपनी में काम कर रहा होगा, उस कंपनी की जिम्‍मेदारी होगी क‍ि अगर कर्मचारी साल में एक बार अपने या परिवार की स्‍वास्‍थ्‍य की जांच कराना चाहता है तो वो जांच करा सकता है. इसके लिए अस्‍पताल या क्‍लीनिक में किसी भी तरह का भुगतान नहीं करना होगा.