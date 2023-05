VIDEO: धोती-कुर्ता और...जब नई संसद के उद्घाटन के दौरान पारंपरिक ड्रेस में नजर आए पीएम मोदी

नई दिल्ली. नए संसद भवन का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने चिर-परिचित अंदाज में नजर आए. इस खास मौके पर उन्होंने सफेद रंग का धोती-कुर्ता पहन रखा था. पीएम मोदी ने कुर्ते के ऊपर एक क्रीम कलर का जैकेट भी पहना था. बाद में पीएम मोदी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ पूजा और हवन में शामिल हुए, जहां तमिलनाडु के अधीनम के पुजारियों ने उन्हें ‘राजदंड’ सौंपा, जिसे बाद में पीएम मोदी ने लोकसभा कक्ष में स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित कर दिया.

सेंगोल का स्तापित करने के बाद पीएम मोदी ने नये संसद भवन का उद्घाटन किया. नये संसद भवन में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की कालीन, त्रिपुरा के बांस से बने फर्श और राजस्थान के पत्थर की नक्काशी भारत की संस्कृतिक विविधता को दर्शाती है. विपक्ष के 20 दलों ने इस समारोह का बहिष्कार किया है क्योंकि उनका कहना है राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नये संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए.

