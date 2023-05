नई संसद में बनेंगे नए समीकरण! देवेगौड़ा के पास रुके PM, हाथ जोड़ किया प्रणाम, कर्नाटक चुनाव में किए थे जोरदार हमले

नई दिल्ली. नई पार्लियामेंट बिल्डिंग (New Parliament Building) के उद्घाटन के बाद नई संसद से अपने भाषण के बाद पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने वहां मौजूद सभी नेताओं का आभार जताया और मुलाकात की. इस मौके पर पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा (HD Deve Gowda) को खासी तवज्जो दी और उनके पास रुक कर हाथ जोड़ कर अभिनंदन किया. पीएम मोदी के इस तरह से देवेगौड़ा को नमस्कार करने को लेकर अटकलबाजियों का दौर शुरू हो सकता है. इसका सबसे बड़ा कारण हाल के कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के नतीजों को माना जा रहा है. 10 मई को हुए चुनाव में बीजेपी के हाथ से सत्ता छिन गई और देवेगौड़ा की जनता दल (एस) को भी काफी बड़ा झटका लगा है.

कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने कई चुनावी रैलियों में देवेगौड़ा और उनकी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा था. पीएम मोदी सहित बीजेपी के कई नेताओं ने देवेगौड़ा की पार्टी को कांग्रेस की बी टीम करार दिया था. हासन जिले में एक जनसभा के दौरान तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जद (एस) पर काफी जोरदार हमला बोला था. पीएम मोदी ने जद (एस) को अस्थिरता का कारण भी बताया था. पीएम मोदी ने कहा कि जद (एस) एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है. पीएम मोदी ने कर्नाटक के लोगों से कहा कि अगर जद (एस) को ज्यादा सीटें मिलीं तो राज्य में एक बार फिर से जोड़-तोड़ और गठबंधन की राजनीति बढ़ेगी.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi interacts with several leaders after concluding his speech in Lok Sabha in the new Parliament. pic.twitter.com/NWiWZA1WRW

— ANI (@ANI) May 28, 2023