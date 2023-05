New Parliament Inauguration: 'भारत की यात्रा की शुरुआत का प्रतीक...' नए संसद भवन उद्घाटन पर अमित शाह का ट्वीट

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आज नए संसद भवन (New Parliament Building) का लोकार्पण (Inauguration) कर उसे देश को समर्पित कर दिया. पीएम मोदी सुबह अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग से सबसे पहले नए संसद भवन के सामने बने पंडाल में पहुंचे. इस दौरान उनका स्वागत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किया. वहीं प्रधानमंत्री ने ‘सेंगोल’ (राजदंड) को दंडवत प्रणाम किया और हाथ में पवित्र राजदंड लेकर तमिलनाडु के विभिन्न अधीनमों के पुजारियों का आशीर्वाद लिया. उद्घाटन समारोह में गणमान्य अतिथियों के साथ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) भी मौजूद थे.

नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने ट्वीट भी किया. उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, ‘नए संसद भवन के उद्घाटन पर भारत के प्रत्येक नागरिक को मेरी हार्दिक बधाई. मैं उन ‘श्रम योगियों’ के प्रति भी अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने देश के नए संसद भवन के सपने को रिकॉर्ड समय में साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की.’

The ‘Sengol’ installed in the new Parliament by PM @narendramodi Ji today bridges India’s cultural heritage with its present. It will continue to remind future generations of Indians about the significance of the virtue of righteousness in our rich culture.#MyParliamentMyPride pic.twitter.com/1ENlw3tWbE

— Amit Shah (@AmitShah) May 28, 2023