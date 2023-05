New Parliament Inauguration: लोकतंत्र के नए मंदिर में दिखा 'सर्व धर्म समभाव'! सभी धर्मों के गुरुओं ने की प्रार्थना, देखें VIDEO

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन का लोकार्पण कर उसे देश को समर्पित कर दिया. पीएम मोदी सुबह अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग से सबसे पहले नए संसद भवन के सामने बने पंडाल में पहुंचे. इस दौरान उनका स्वागत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किया. नए संसद भवन के लोकार्पण के बाद उसके हॉल में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ. सर्वधर्म प्रार्थना सभा में लोकतंत्र के नए मंदिर में ‘सर्व धर्म समभाव’ दिखा.

#WATCH | ‘Sarv-dharma’ prayers are underway at the new Parliament building as the inauguration ceremony is led by PM Modi pic.twitter.com/6NyADeDZoM

— ANI (@ANI) May 28, 2023