'हम सब पीएम मोदी के आभारी...' बोले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पढ़ा संदेश

नई दिल्ली. नए संसद भवन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने सांसदों को संबोधित किया. साथ ही उन्होंने राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक संदेश पढ़ा. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह बेहद खुशी की बात है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 2.5 साल से भी कम समय में एक नई आधुनिक संसद का निर्माण किया गया. उपसभापति ने कहा कि यह अविस्मरणीय क्षण है और इसके लिए पीएम मोदी का आभार है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि आशाओं और आकंक्षाओं से नए संसद भवन को नया रूप दिया है.

उपसभापति ने कहा कि ये गर्व का क्षण है. भविष्य की चुनौतियों से सक्षम आधुनिक संसद भवन तैयार हुआ है. यह बेहद खुशी की बात है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 2.5 साल से भी कम समय में एक नई आधुनिक संसद का निर्माण किया गया. यह दिन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. क्योंकि यह अमृतकाल में प्रेरणा का स्रोत साबित होगा.

#WATCH | Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh reads out a message of President Droupadi Murmu in the new Parliament building pic.twitter.com/8kupF9h0h8

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के संदेश को पढ़ते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की अभूतपूर्व विकास यात्रा की इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घड़ी और गौरव क्षण में मुझे पूरे देश को बधाई देते हुए बहुत खुशी है. मुझे यकीन है कि इस अमृत काल में बना नया संसद भवन आगे भी हमारे विकास का साक्षी रहेगा.

#WATCH | Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh reads out a message of Vice-President Jagdeep Dhankhar during the inauguration of new Parliament building pic.twitter.com/uWbkd9gDAg

— ANI (@ANI) May 28, 2023