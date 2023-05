नए संसद भवन का उद्घाटन आज, किले में तब्दील हुई दिल्ली, ये रास्ते रहेंगे बंद, जानें ट्रैफिक प्लान

नई दिल्ली. देश के नए संसद भवन का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा. इस उद्घाटन कार्यक्रम में कई वीवीआईपी/वीआईपी लोगों के शामिल होने की संभावना है. ऐसे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात को सुचारू रूप से चलाने का पूरा इंतजाम किया हुआ है. आज के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. इसके तहत नई दिल्ली जिले के क्षेत्र को नियंत्रित क्षेत्र माना जाएगा. यहां केवल सार्वजनिक परिवहन वाहनों, सिविल सेवा के उम्मीदवारों, निवासियों, लेबल वाले वाहनों और एमरजेंसी वेहिकल को ही जाने की अनुमति होगी.

इन सड़कों पर जानें से बचें आम लोग

अगर आप नई दिल्ली जिला जाना चाहते हैं तो सुबह साढ़े पांच बजे से दोपहर के तीन बजे तक जाने से बचें. आज मदर टेरेस सेरेसेंट रोड गोलचक्कर (आर/ए), तालकटोरा, बाबा खड़क सिंह मार्ग, आर/ए गोल डाक खाना, अशोक रोड, आर/ए पटेल चौक, अशोक रोड, आर/ए विंडसर प्लेस, अकबर रोड, गोल मेथी, जीकेरी, तीन मूर्ति मार्ग और एमएलएनपी से घिरा क्षेत्र ट्रैफिक के लिए प्रतिबंधित रहेंगे. इन सड़कों पर सिविल सेवा के उम्मीदवार, वास्तविक निवासियों, लेबल वाले वाहनों और आपातकालीन वाहनों को इस क्षेत्र के भीतर आने-जाने की अनुमति होगी.

#WATCH | Security tightened in Tikri border as Khap Panchayat leaders and farmers are said to join protesting wrestlers’ march towards the new Parliament House in Delhi today. pic.twitter.com/jGsrZxUmvz

— ANI (@ANI) May 28, 2023