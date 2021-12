New Year 2022: मिनी लॉकडाउन के बीच दिल्ली में यहां और ऐसे करें न्यू इयर पार्टी, जानिए डिटेल

नई दिल्‍ली. देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) चिंता बढ़ा रहा है. इसके मामलों लगातार तेजी देखने को मिल रही है. वहीं कोरोना वायरस संक्रमण (Covid 19 in India) के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी जारी है. शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में करीब 17 हजार नए मामले दर्ज किए गए हैं. इस बीच कल से नया साल (New Year 2022) लगने वाला है. आज यानी 31 दिसंबर (New Year Party) की शाम से ही लोगों की पार्टी शुरू हो जाती है. दिल्‍ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में नए साल का जश्‍न आम बात है. लेकिन इस बार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्‍ली (Delhi New Year Party) में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

येलो अलर्ट के कारण दिल्‍ली (Delhi Corona Cases) में कोरोना को रोकने के लिए कई प्रतिबंध लगाए गए हैं. इनके तहत जिम, सिनेमा हॉल, स्‍वीमिंग पूल समेत कुछ और प्रतिष्‍ठानों को बंद कर दिया गया है. दिल्‍ली में नाइट कर्फ्यू भी लागू है. वहीं 31 दिसंबर को रात 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्‍टेशन से यात्रियों के बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी. बस और मेट्रो भी 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी. ऐसे में दिल्‍ली में मिनी लॉकडाउन के कारण लोगों के मन में न्‍यू ईयर का जश्‍न मनाने को लेकर कई तरह के सवाल हैं. जैसे, क्‍या रेस्‍तरां और बार खुले रहेंगे? क्‍या वे वहां जाकर जश्‍न मना सकते हैं? आइये इन्‍हीं सवालों के जवाब जानते हैं…

क्‍या दिल्‍लीवासी घर से बाहर जाकर मना सकते हैं जश्‍न? दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं. दिल्‍ली में अगर कोई नए साल का जश्‍न मनाने के लिए घर से बाहर जाना चाहता है तो वह जा सकता है. लेकिन रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्‍ली में नाइट कर्फ्यू रहेगा. ऐसे में लोगों को 10 बजे तक घर पहुंचना होगा. क्‍या है दिल्‍ली पुलिस का कहना? दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा है कि नए साल पर इंडिया गेट और उसके आसपास पैदल यात्री और वाहनों के यातायात के प्रबंधन के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है. लोगों को इंडिया गेट आने से बचने की सलाह दी जाती है क्योंकि इंडिया गेट और उसके आसपास सेंट्रल विस्टा का निर्माण जारी रहने के कारण वह आम लोगों के लिए बंद है. पुलिस ने आगाह किया है कि नए साल पर पैदल आने वाले लोगों की भीड़ होने की स्थिति में वाहनों को सुबह 10 बजे के बाद सी-हेक्सागन, इंडिया गेट क्षेत्र से गुजरने की अनुमति नहीं होगी और यातायात को अन्यत्र मोड़ दिया जाएगा. संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) विवेक किशोर ने कहा, ‘नवीनतम ‘डीडीएमए’ आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा… जिसके अनुसार सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्योहार से संबंधित सभाएं दिल्ली में प्रतिबंधित हैं.' क्‍या नए साल पर दिल्‍ली में मूवी देखने जा सकते हैं? अगर आप नए साल पर दोस्‍तों और रिश्‍तेदारों के साथ दिल्‍ली में सिनेमाहॉल में फिल्‍म देखने का प्‍लान बना रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है. दिल्‍ली सरकार ने कोरोना स्थिति को देखते हुए सिनेमाघरों को बंद कर दिया है. ऐसे में आप घर पर ही फिल्‍म देख सकते हैं. क्‍या बार और रेस्‍तरां में कर सकेंगे पार्टी? दिल्‍ली में 31 दिसंबर को बार और रेस्‍तरां खुले रहेंगे. लेकिन नाइट कर्फ्यू लगे होने के कारण यह रात 10 बजे के पहले ही बंद हो जाएंगे. ऐसे में लोग 10 बजे से पहले बार और रेस्‍तरां में जाकर पार्टी कर सकते हैं. बार-रेस्तरां 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकते हैं. क्‍या दिल्‍ली में रात में बाहर पार्टी की इजाजत है? ऐसा बिल्‍कुल नहीं है. रात 10 बजे दिल्‍ली में नाइट कर्फ्यू लगेगा. इसके बाद अगर आप बाहर जाना चाहें तो नहीं जा सकते. सड़कों पर पुलिस मुस्‍तैद रहकर नाइट कर्फ्यू का सख्‍ती से पालन कराएगी. दिल्‍ली में क्‍या है शराब की दुकानों का समय? दिल्‍ली में बढ़ते कोरोना केस और नाइट कर्फ्यू को देखते हुए अब रात 8 बजे तक ही शराब की दुकानें खुली रहेंगी.

