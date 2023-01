Air India News: सहयात्री पर पेशाब करने का मामला, पिता ने कहा- बेटा 34 साल का, आरोपी महिला 72 साल की, फिर कैसे...

नई दिल्ली. पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क-नई दिल्ली एयर इंडिया की फ्लाइट में शंकर मिश्रा ने सहयात्री पर पेशाब कर दी. इस मामले में अब बवाल मच गया है. आरोपी शंकर फिलहाल फरार है और उसकी तलाश की जा रही है. लेकिन, इस बीच उसके पिता श्याम मिश्रा ने बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि जिस महिला ने आरोप लगाया है वह 72 साल की है, मां जैसी है. जबकि, उनका बेटा 34 साल का है. मीडिया में जो चल रहा है उससे इमेज खराब हो रही है. इस तरह से नहीं होना चाहिए. कुछ सच्चाई से हटकर बताया जा रहा है. उनका कहना है कि वह खुद बेटे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं. अभी वह कहां है उन्हें नहीं पता.

पूरी तरह झूठा केस है- आरोपी के पिता

आरोपी शंकर मिश्रा के पिता श्याम मिश्रा ने कहा, ‘ये टोटल झूठा केस है. मेरा बेटा अमेरिका गया हुआ था. उसे न्यूयॉर्क में फ्लाइट पकड़ना था. वो करीब-करीब 30-35 घंटे सोया नहीं था. दो दिन सोया नहीं था. वो न्यूयॉर्क से फ्लाइट पकड़ा. वो रात को खाने खाके निकला. फ्लाइट वाले ही पीने को देते हैं. उसने पिया होगा और रास्ते में सो गया. और उसके बाद जब वो उठा तो एयरलाइंस के लोगों ने बुलाकर पूछा. बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेगा. वो लेडी 72 साल की है. मां के जैसी है. ये 34 साल का बच्चा है. ऐसे कैसे कर सकता है. वो शादीशुदा है. उसकी एक बेटी है 18 साल की. ऐसा कोई भी आदमी नहीं कर सकता है.’

#WATCH | Air India pax urinating case of Nov 2022 | Shyam Mishra, father of accused S Mishra says, “It is a false case. I don’t think he’d do it. She (victim) had demanded payment&it was made. Don’t know what happened next. Perhaps there was blackmailing, there must be something” pic.twitter.com/wpu4qb1Y3G

— ANI (@ANI) January 6, 2023