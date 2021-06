क्या कोवैक्सीन में इस्तेमाल हुआ बछड़े का सीरम? कांग्रेस नेता ने शेयर किया RTI का जवाब

नई दिल्ली. देश में कोरोना को हराने के लिए 21 जून से फ्री वैक्सीनेशन (Free Covid-19 Vaccination) शुरू हो रहा है. इस बीच कांग्रेस के नेशनल कॉर्डिनेटर गौरव पांधी (Gaurav Pandhi) ने भारत बायोटेक (Bharat Biotech) की कोवैक्सीन (Covaxin) को लेकर बड़ा दावा किया है.



पांधी ने एक RTI के जवाब में मिले दस्तावेज शेयर किए हैं. जिसमें कहा गया है कि कोवैक्सिन को बनाने में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी उम्र 20 दिन से भी कम होती है.



Times Now Digital की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस के नेशनल कॉर्डिनेटर गौरव पांधी ने बताया कि कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम का इस्तेमाल हुआ है, ये जवाब सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (CDSCO) ने विकास पाटनी नाम के व्यक्ति की RTI पर दिया है.



भारत में सितंबर तक लॉन्च हो सकती है 'कोवोवैक्स', बच्चों पर जुलाई में ट्रायल शुरू होने की उम्मीद

गौरव पांधी ने आरटीआई के जवाब का स्क्रीनशॉट भी ट्विटर पर शेयर किया है. उन्होंने एक वीडियो मैसेज के जरिए केंद्र की बीजेपी सरकार पर लोगों की भावनाओं को आहत करने के आरोप लगाए हैं. पांधी ने कहा कि सरकार ने मान लिया है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम शामिल है. यह बहुत बुरा है. इस जानकारी पहले ही लोगों को दी जानी चाहिए थी.



BJP Govt should NOT betray the faith & belief of people, if Covaxin or any other vaccine consists of cow-calf serum, then people have the right to know.