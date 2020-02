'अमन बरार का जाना अपने पीछे छोड़ गया शून्य और साथियों की आंखों में आंसू'

Deeply shocked to learn about the sad demise of young and dynamic journalist of News 18 channel, Aman Brar. My thoughts and prayers are with the bereaved family, friends and colleagues. May the gentle soul rest in peace! pic.twitter.com/OXpoFaASTy

— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) February 18, 2020



Team IIMCAA is deeply saddened at the untimely demise of our beloved alumni Aman Brar. Always helping others in the profession and in person, Aman has left us shocked. That he was fighting for so long has come to our notice now is a regret we are left with. Rest in peace Aman. pic.twitter.com/Xb8IhFuucY

— IIMC Alumni (@IIMCAA) February 18, 2020



Aggrieved to learn about the sudden demise of Aman Brar, young journalist of News18 Channel. My deepest condolences with the bereaved family. May the departed soul rest in peace and may Waheguru Ji give strength to the bereaved family to bear the loss. pic.twitter.com/uuunqC9fYs

— Bikram Majithia (@bsmajithia) February 18, 2020

News18 पंजाबी में बतौर रिपोर्टर अपनी सेवाएं दे रहे युवा पत्रकार अमन बरार ने मंगलवार सुबह आत्महत्या कर ली. पंजाब स्थित मुक्तसर निवासी रहे 23 वर्षीय बरार पिछले एक साल से नेटवर्क 18 चंडीगढ़ में कार्यरत थे. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पढ़ाई करने वाले बरार पिछले कुछ महीनों से बीमारी के चलते परेशान थे. उनके निधन पर परिवार शोकाकुल है. उनके सहकर्मियों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है.बरार के साथ काम कर चुकी हमारी सहयोगी अनुराधा शुक्ला ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है-'RIP अमन… अमन बरार हमेशा ही दिल जीत लेने वाली मुस्कराहट के मालिक थे .संवेदनशील, सादा, विनम्र, ऊँचे विचारों और सबसे सहज रूप से जुड़ जाने वाले अमन आज हमारे बीच से चले गए. पंजाब के मुक्तसर से उनका महज़ 23 साल की उम्र में इस तरह से जाना उसके परिवार और साथियों को हमेशा के लिए एक ऐसा घाव दे के गया है जो कभी नहीं भर सकता और इसके साथ जीना भी बहुत मुश्किल है.चंडीगढ़, पंजाब के पत्रकारीय बंधुत्व के लिए अमन का जाना बहुत बड़ी क्षति है. इतनी छोटी उम्र में अमन एक परिपक़्व जर्नलिस्ट के तौर पे नाम बना चुके थे. बड़ी ही परिपक्वता से वो राजनितिक गलियारों की रिपोर्टिंग करते थे और एक अच्छे लेखक भी थे. आज अकाली दल ने जब अपनी राज्य्पाल के साथ मीटिंग अमन के जाने के दुःख में मुल्तवी की तो एहसास बढ़ गया कि अमन अपने पीछे कितना बड़ा वेक्यूम हो गया है.अमन पिछले एक साल से नेटवर्क 18 चंडीगढ़ में कार्यरत थे. उनका काम करने का जज़्बा ऐसा कि सबके लिए मिसाल था. अमन को हमेशा ही ऊर्जा से भरा देखा. काम के लिए उत्साह ऐसा कि बैकपैक उठाया, बालों को एक तरफ झटका और चल पड़े किसी भी चुनौती के लिए तैयार.पिछले कुछ महीनों से पीठ की बीमारी से झूझ रहे थे और दिल्ली इसी सिलसिले में आए थे.'बरार के निधन पर अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल, बिक्रम मजीठिया ने भी संवेदनाएं व्यक्त कीं. सुखबीर सिंह बादल ने लिखा- 'न्यूज 18 चैनल के युवा पत्रकार अमन बरार के दुखद निधन के बारे में जानकर दुख हुआ. शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं. आत्मा को शांति मिले!'बिक्रम मजीठिया ने लिखा- 'न्यूज 18 चैनल के युवा पत्रकार अमन बरार के आकस्मिक निधन के बारे में जानकर दुखी हूं. शोक संतप्त परिवार प्रति मेरी संवेदनाएं. दिवंगत आत्मा को शांति मिले और वाहेगुरु जी शोक संतप्त परिवार को क्षति सहने की शक्ति दें.'