नई दिल्‍ली. केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajeev Chandrashekhar) ने सोमवार को 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने के विपक्ष के प्रयासों की आलोचना की. उन्‍होंने कहा कि विपक्ष की एकता ‘सिर्फ एक व्यक्ति को नापसंद करने के बारे में है.’ सीएनएन-न्यूज18 के दिल्ली टाउन हॉल में बोलते हुए, चंद्रशेखर ने कहा कि समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर हो रही चर्चा ‘चुनावी हथकंडा’ नहीं है. उन्होंने कहा, ‘मुझे विपक्ष में 15 चेहरे दिखते हैं. उन्हें एक-दूसरे का साथ नहीं मिलता…विपक्ष प्रासंगिक बनने की बेताब कोशिश कर रहा है. उनकी एकता के पास देने के लिए कुछ भी नया नहीं है क्योंकि उनकी एकता केवल एक व्यक्ति को नापसंद करने के बारे में है.’

केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इस जागृत नए भारत में चुनाव इस बारे में हैं कि आप युवा भारतीयों को क्या दे रहे हैं? विचारों पर स्वस्थ बहस अच्छी है. यह नया भारत है और लोग चाहते हैं कि राजनीतिक दल देश को आगे बढ़ाएं, और आगे ले जाएं. इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव जीतेगी, जैसे उसने 2014 और 2019 के आम चुनाव जीते थे. उन्‍होंने कहा कि हमने पिछले नौ वर्षों में विकास देखा है. भारत के लोग 2024 में वही बोलेंगे जो उन्होंने 2019 और 2014 में बोला था… कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में हमारा वोट शेयर बढ़ा है.

