‘राइजिंग इंडिया-शी शक्ति’ कॉन्क्लेव में ‘मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया’ के नाम से मशहूर डॉक्टर टेसी थॉमस ने कहा कि हर सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी पर कहा कि अगर पुरुष कर सकते हैं तो महिलाएं भी कर सकती हैं. हमें कोई भी और कुछ भी नहीं रोक सकता. जब मैंने ज्वाइन किया था, तब यहां महिलाओं की संख्या कम थी. आज मोस्ट सीनियर महिलाएं टेक्नोलॉजी लीडर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं.

"If men can do, women can also do. There's nothing that can stop us": 'Missile Woman of India', Dr. Tessy Thomas

