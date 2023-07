नई दिल्‍ली. सोमवार को CNN-News18 टाउन हॉल में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी (Sudhanshu Trivedi) ने बेंगलुरु में विपक्षी बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष के विमान ने 2018 में भी उड़ान भरी थी, लेकिन यह उतर नहीं पाया. वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी (Manish Tewari) ने कहा “किसी भी लोकतंत्र का सार परिवर्तन है”.

बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह पहली बार नहीं हो रहा है… 2018 में कई नेताओं ने हाथ मिलाया था… जनता इस बात को लेकर स्पष्ट है कि देश को किस रास्ते पर कौन ले जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों के लिए अमृत काल का स्पष्ट दृष्टिकोण दिया है. जब 23 जून को विपक्ष की पटना में बैठक हुई थी; उसी दिन पीएम मोदी अमेरिका में थे. वे विभिन्न रक्षा सौदों, सेमीकंडक्टर आदि को सुनिश्चित करने में व्यस्त थे… और इधर, पटना में विपक्ष का ‘रक्षा’ सौदा विभिन्न घोटालों में एक-दूसरे के भ्रष्टाचार को कवर करने के लिए था…यह उन (विपक्ष) के भ्रष्टाचार और परिवारों का बचाव करने के लिए था…”

संयुक्त विपक्ष का नेता कौन है? पर बोले कांग्रेस नेता

यह पूछे जाने पर कि संयुक्त विपक्ष का नेता कौन है? कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, ‘किसी भी लोकतंत्र का सार परिवर्तन है. यह लोकतांत्रिक प्रयोग का नवीनीकरण, पुनर्जनन और कायाकल्प लाता है. किसी भी कार्यात्मक लोकतंत्र का सिद्धांत सरकार के नियमित परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होना चाहिए… जब आप दो विपरीत गठबंधन के बारे में बात करते हैं, तो एक बैठक बेंगलुरु में होती है; तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के 30 दलों की एक और बैठक नई दिल्ली में भी है.

