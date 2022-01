कोरोना की तीसरी लहर के खिलाफ लड़ाई में अगले दो हफ्ते होंगे निर्णायकः एक्सपर्ट

नई दिल्ली. कोरोना (Corona virus update) की तीसरी लहर (Third wave) के मद्देनजर भारत (India) के लिए अगला दो सप्ताह बेहद निर्णायक (Crucial) होने वाला है. क्योंकि भारत में भी ओमिक्रॉन (Omicron) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. अब तक 2000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. इस स्थिति से निपटने के लिए एक्सपर्ट ने कहा है कि अगला दो सप्ताह भारत के लिए बेहत चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है. ओमिक्रॉन के खतरों के मद्देनजर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन (Soumya Swaminathan) ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ओमिक्रॉन (Omicron) को आम सर्दी मानने की भूल नहीं करनी चाहिए. यह बहुत तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा. इससे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है. (Health systems can get overwhelmed)

गौरतलब है कि ओमिक्रॉन (Omicron) के मामले खतरनाक तरह से पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले रहे हैं. अब तक 128 देशों में ओमिक्रॉन के मामले की पुष्टि हो चुकी है. भारत में 2000 से ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं.

जनवरी के आखिरी सप्ताह में पीक पर होगा ओमिक्रॉन

देश में मंगलवार को कोरना के 54 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं. नए मामलों के कारण स्थिति विस्फोटक होती जा रही है. दिल्ली में आज 10 हजार नए मामले आने की आशंका जताई गई है. विषाणु वैज्ञानिक गिरिधर बाबू (Giridhara Babu) ने इकोनोमिक टाइम्स से कहा है कि जिस तरह से संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है उसमें जनवरी के आखिरी सप्ताह में और फरवरी के पहले सप्ताह में संक्रमण पीक पर होने की आशंका है. हालांकि उन्होंने बताया है कि भारत डेल्टा वेरिएंट की तुलना में पहले से ज्यादा सतर्क है. डेल्टा वेरिएंट के आक्रमण के समय भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी और हजारों लोगों की ऑक्सीजन के अभाव में मौत हो गई थी.

दिल्ली में 84 प्रतिशत सैंपल में ओमिक्रॉन के सीक्वेंस

ओमिक्रॉन के कारण देश में सबसे ज्यादा दिल्ली और महाराष्ट्र प्रभावित है. संभावित खतरों के मद्देनजर डॉक्टरों ने लोगों से मास्क लगाकर घर से निकलने की सलाह दी है. डॉक्टरों का कहना है कि ओमिक्रॉन जंगल में आग की तरह फैल रहा है. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि जीनोम सीक्वेंस की रिपोर्ट के आधार पर 84 प्रतिशत सैंपल में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है. एक्सपर्ट ने सुझाव दिया है कि सिर्फ कपड़े का मास्क पहनने से काम नहीं चलेगा. इसके नीचे डिस्पोजेबल मास्क जरूर लगाएं. तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि कई लेयर वाले मास्क को पहनें.

दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 15 हजार

द‍िल्‍ली सरकार की ओर से जारी हेल्‍थ बुलेट‍िन के मुताब‍िक आज मंगलवार को द‍िल्‍ली में प‍िछले 24 घंटे में 5,481 कोरोना संक्रम‍ित केस आए हैं और तीन मरीजों की जान भी चली गई है. यह करीब 7 माह बाद सबसे अधिक है. इससे पहले 27 मई को सक्रिय मरीजों की संख्या 16 हजार 378 थी. इसके बाद संक्रम‍ित मरीजों की संख्‍या अब बढ़कर 14,889 हो गई है. संक्रमण दर भी बढ़कर अब 8.37 फीसदी पहुंच गई है. होम आइसोलेशन में मरीजों की संख्‍या बढ़कर 8593 हो गई है और प‍िछले 24 घंटे में 1,575 मरीजों ने र‍िकवरी है. कुल 65, 487 लोगों ने टेस्‍ट कराया है. आज कोरोना के कन्टेन्टमेंट ज़ोन की संख्‍या भी बढ़कर 2,992 हो गई है.

Tags: Coronavirus, COVID 19, WHO