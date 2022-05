NFHS-5 रिपोर्ट: भारत में 7.5% परिवारों के पास अपनी कार, गोवा पहले और बिहार आखिरी नंबर पर

नई दिल्ली: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 (NFHS-5) की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 7.5% परिवारों के पास अपनी खुद की कार है. बीते 4 वर्षों में यह संख्या 1.5% बढ़ी है. साल 2018 में यह आंकड़ा 6% था. राज्यवार बात करें तो इस मामले में गोवा पहले, केरल दूसरे और अविभाजित जम्मू-कश्मीर तीसरे स्थान पर है. गोवा के 45.2% परिवारों के पास अपनी खुद की कार है. केरल में यह आंकड़ा 24.2% और जम्मू-कश्मीर में 23.7% है.

हिमाचल प्रदेश में 22.1% परिवारों के पास अपनी कार है, पंजाब में यह आंकड़ा 21.9% और नागालैंड में 21.3% है. सिक्किम में 20.9% परिवारों के पास अपनी कार है. इस मामले में पहाड़ी और पूर्वोत्तर के राज्य सबसे आगे हैं. अरुणाचल प्रदेश में 19.3%, मणिपुर में 17.0%, मिजोरम में 15.5%, मेघालय में 12.9%, असम में 8.1% परिवारों के पास अपनी कार है. पहाड़ी राज्यों में जम्मू-कश्मीर और हिमाचल के बाद उत्तराखंड में 12.7% परिवारों के पास अपनी कार है.

