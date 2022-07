भगोड़े आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर पर NIA ने 10 लाख रुपये का घोषित किया इनाम, जानें डिटेल्स

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने शुक्रवार को जालंधर में एक पुजारी की हत्या के मामले में वांछित भगोड़े आतंकवादी के खिलाफ इनाम की घोषणा की. एनआईए ने आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर (Hardeep Singh Nijjar) पर 10 लाख रुपये के नगद इनाम की घोषणा की है.

जानकारी के अनुसार हरदीप सिंह निज्जर मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है लेकिन वह कनाडा चला गया था और वहीं रह रहा है. बताया जा रहा है कि यह भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में माहिर है.

NIA declares a cash reward of Rs 10 lakhs on fugitive terrorist Hardeep Singh Nijjar, wanted in the conspiracy hatched by Khalistan Tiger Force (KTF) operating under Nijjar, to kill a Hindu priest at Jalandhar: NIA pic.twitter.com/0Z0d2Wjcbt

— ANI (@ANI) July 22, 2022