NIA ने अल कायदा के पांच संदिग्धों के खिलाफ दायर की चार्जशीट, IED ब्लास्ट की साजिश रचने का है आरोप

नई दिल्ली. केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए (NIA) ने यूपी से जुड़े एक मामले में आतंकी संगठन अल कायदा (Al-Qaeda in Uttar Pradesh) की साजिश से जुड़े मसले पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पांच प्रमुख ऐसे आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर (Charge sheet against Five Al-Qaeda Operatives) किया है जिसके खिलाफ IED ब्लास्ट की साजिश रचने का आरोप है. एनआईए द्वारा ये आरोपपत्र लखनऊ स्थित एनआईए की विशेष कोर्ट में दायर किया गया है.

एनआईए के मुताबिक पांचों आरोपियों के नाम इस प्रकार से हैं-

1. मुसीरुद्दीन – उत्तरप्रदेश के लखनऊ का रहने वाला

2. मिनहाज अहमद -उत्तरप्रदेश के लखनऊ में स्थित काकोरी का रहने वाला

3.शकील- उत्तरप्रदेश के लखनऊ में स्थित वजीरगंज का रहने वाला

4. मुस्तकीम – उत्तरप्रदेश के लखनऊ में सीतापुर का रहने वाला

5.मोहम्मद मोईद – उत्तरप्रदेश के लखनऊ में ठाकुरगंज का रहने वाला

साल 2021 में 11 जुलाई को लखनऊ स्थित ATS गोमती नगर थाना में उन अल कायदा से जुड़े इस मामले में एफआईआर दर्ज किया था. उसी मामले को आधार बनाते हुए बाद में एनआईए की लखनऊ यूनिट ने उस मामले को 29 जुलाई 2021 को टेकओवर कर लिया था.

इस मामले में एनआईए की टीम की तफ़्तीश करने वाली टीम को ये पता चला कि आतंकी संगठन अल कायदा के द्वारा मिन्हाज अहमद को जम्मू-कश्मीर से दो आतंकियों ने ऑनलाइन तरीके से जेहादी (radicalized online by two Al Qaida terrorists ) बनाया गया. उसके बाद उन दोनों आतंकियों ने मिनहाज अहमद को अपने संगठन में कुछ नए लड़को को भर्ती करने का निर्देश दिया था. उसी दौरान मिन्हाज को अल- कायदा की अंसार गजवातुल हिन्द (Al-Qaeda affiliate AGH (Ansaar Gajwatul Hind) के बारे में बताया.

उसके बाद मिन्हाज ने मुसीरुद्दीन को अल कायदा के लिए उत्तरप्रदेश में आतंकी ऑपरेशन करने के तैयार किया (Terrorist acts in UP), उसके बाद मिन्हाज और मुसीरुद्दीन ने काफी हथियारों (Arms) ,गोला बारूद ,विस्फोटक (Explosive Material) इकठ्ठा किया और भारत सरकार के खिलाफ एक युद्ध जैसे हालात इन आतंकियों ने तैयार किया.

Tags: Al Qaeda terrorist organization, NIA