जम्मू-कश्मीर: टेरर फंडिंग केस में जमात-ए-इस्लामी के 50 से ज्यादा लोकेशन पर NIA की रेड, कई अहम दस्तावेज़ जब्त

नई दिल्‍ली. भारत विरोधी गतिविधियों (Anti-India Activities) में शामिल होने और टेरर फंडिंग के शक में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने रविवार तड़के जम्‍मू-कश्‍मीर (Jammu-Kashmir) में एक साथ 50 से ज्‍यादा लाकेशन पर रेड (Raid) मारी है. सूत्रों के मुताबिक, कश्मीर के साथ-साथ जम्मू संभाग के अलग-अलग जिलों में जमात-ए-इस्लामी से जुड़े संगठनों व एनजीओ के कार्यालयों और घरों पर रविवार तड़के से रेड चल रही है.

जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह करीब 5 बजे राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू-कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ अलग-अलग लोकेशन पर छापेमारी की. खबर है कि ये रेड भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे लोगों के घरों पर चल रही है.

National Investigation Agency (NIA) is conducting raids at multiple locations in Jammu and Kashmir related to a terror funding case

Visuals from Anantnag district pic.twitter.com/IICd81bJ5Y

