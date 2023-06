नई दिल्ली. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने इस साल मार्च में लंदन में भारतीय उच्चायोग परिसर में तोड़फोड़ की जांच के संबंध में बुधवार रात को 45 लोगों की तस्वीरें जारी कीं और हिंसक प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों की पहचान करने में आम जनता की मदद मांगी. कथित खालिस्तानी समर्थकों की तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज से ली गई हैं और ये लंदन में भारतीय उच्चायोग पर 19 मार्च को किए गए हमले में शामिल थे.

एनआईए ने एजेंसी ने तस्वीरें जारी करते हुए कहा, ‘एनआईए जनता के सभी सदस्यों से सार्वजनिक सुरक्षा के हित में फुटेज में देखे गए व्यक्तियों के बारे में कोई भी जानकारी प्रदान करने का अनुरोध करती है. व्हाट्सएप पर +91 7290009373 पर जानकारी प्रदान की जा सकती है. मुखबिर की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.’

एनआईए ने हाल ही में 12 जून को लंदन में भारतीय उच्चायोग परिसर में तोड़फोड़ की जांच को लेकर पांच वीडियो जारी किए थे. सीसीटीवी से लगभग दो घंटे के फुटेज को एनआईए ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया और लिंक को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर साझा किया है, जिसमें लोगों से वीडियो में देखे गए व्यक्तियों के बारे में कोई भी जानकारी एजेंसी को उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है.

CCTV footage of the attack by anti-national elements on High Commission of India London.https://t.co/UG0aM5Ag7N pic.twitter.com/oZXpdlQR6L

