नई दिल्ली. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने इस साल मार्च में लंदन में भारतीय उच्चायोग परिसर में तोड़फोड़ की जांच के संबंध में सोमवार को पांच वीडियो जारी किए और हिंसक प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों की पहचान करने में आम जनता की मदद मांगी.

सीसीटीवी से लगभग दो घंटे के फुटेज को एनआईए ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया और लिंक को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर साझा किया है, जिसमें लोगों से वीडियो में देखे गए व्यक्तियों के बारे में कोई भी जानकारी एजेंसी को उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है.

एनआईए ने एक बयान में कहा कि इस साल 19 मार्च को लंदन में भारतीय उच्चायोग परिसर में देश विरोधी तत्वों द्वारा किए गए हमले का सीसीटीवी फुटेज अपलोड किया गया है. बयान में कहा गया, ‘लोगों से अनुरोध है कि फुटेज में देखे गए व्यक्तियों के बारे में जनहित में कोई भी जानकारी एनआईए को प्रदान करें.’ बयान में कहा गया कि सूचना को गुप्त रखा जाएगा. एजेंसी ने सूचना देने के लिए एक व्हाट्सऐप नंबर भी साझा किया है.

NIA releases videos of attempted vandalisation of Indian high commission in UK to identify anti-social elements

Read @ANI Story | https://t.co/0eC659zqW1#NIA #IndianHighCommission #UK pic.twitter.com/VQ8XH23g68

— ANI Digital (@ani_digital) June 12, 2023