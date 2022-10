Video: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद बाजार से खरीदी सब्जियां, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वित्तमंत्री चेन्नई के मायलापुर बाजार में सब्जियां खरीदती दिख रही हैं. निर्मला सीतारमण के कार्यालय द्वारा ट्विटर पर डाले गए इस वीडियो में वह ताज़ी-ताज़ी सब्जियां चुनती हुई और वहां मौजूद लोगों और सब्जी विक्रेताओं के बातचीत करती दिख रही हैं.

सीतारमण के कार्यालय की ओर से किए ट्वीट में बताया गया, ‘चेन्नई की अपनी दिन भर की यात्रा के दौरान निर्मला सीतारमण मायलापुर बाजार में थोड़ी देर रुकी, जहां उन्होंने विक्रेताओं और स्थानीय निवासियों के साथ बातचीत की और सब्जियां भी खरीदीं.’

During her day-long visit to Chennai, Smt @nsitharaman made a halt at Mylapore market where she interacted with the vendors & local residents and also purchased vegetables. pic.twitter.com/emJlu81BRh

