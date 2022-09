कलेक्टर को निर्मला सीतारमण ने लगाई फटकार, तेलंगाना के मंत्री KTR बोले- मैं उनके बर्ताव से स्तब्ध हूं

हैदराबादः तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कामारेड्डी के कलेक्टर को फटकार लगाए जाने पर हैरानी जताई. उन्होंने कहा कि उच्च पदों पर आसीन लोगों का ऐसा बर्ताव अखिल भारतीय सेवा के मेहनती अधिकारियों का मनोबल गिराएगा. केटीआर ने शुक्रवार रात ट्वीट किया, ‘मैं कामारेड्डी के जिला मजिस्ट्रेट के साथ वित्त मंत्री सीतारमण के बुरे बर्ताव से स्तब्ध हूं.’ उन्होंने कहा, ‘सड़कों पर यह राजनीतिक तमाशा कठिन भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिश्रमी अधिकारियों का केवल मनोबल गिराएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जितेश वी. पाटिल के गरिमापूर्ण व्यवहार पर उन्हें मेरी तरफ से शुभकमानाएं.’

Shocked at the petty behavior of Union Minister @nsitharaman Ji on Kamareddy District Collector. She lecturing the District Collector on Union Government funds Vs State Government funds in front of a ration (PDS) shop is unprecedented in Indian history!

1/n pic.twitter.com/SYfV1mUUA4

