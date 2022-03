'पंडित नेहरू की भूल भुगत रहा है देश', कश्मीर मुद्दे को लेकर निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर लगाए ये आरोप

नई दिल्ली: कश्मीर के मुद्दे (Kashmir Issue) पर बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस को घेरा है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को दिवंगत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू (Jawahar Lal Nehru) पर कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र (United Nations) में ले जाकर अंतरराष्ट्रीयकरण करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को वैश्विक मंच पर नहीं जाना चाहिए था क्योंकि यह भारत का आतंरिक मामला था.

राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, कश्मीर मुद्दा अनिवार्य रूप से भारत से संबंधित मुद्दा है. कांग्रेस इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले गई. इसे कौन लेकर गया ? देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले गए, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें कुछ सुझाव दिया होगा कि यह मुद्दा हल नहीं होगा और पीएम नेहरू इसे संयुक्त राष्ट्र में ले गए.

It was our first PM Pt. Jawahar Lal Nehru ji who internationalised the Kashmir issue. He took it to the United Nations in December 1947. Why?…This issue shouldn’t have gone to a global forum. It’s an Indian issue. We could’ve handled it.

