PM मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग शुरू, KCR और नीतीश कुमार नहीं हुए शामिल

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज NITI Aayog की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें फसल विविधीकरण, शहरी शासन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के कार्यान्वयन जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी. गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग की शीर्ष संस्था है. इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं. प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं. जुलाई 2019 के बाद नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की यह पहली भौतिक बैठक है. महामारी के कारण बीते दो साल से यह बैठक वर्चुअली हो रही थी.

सूत्रों ने CNN_News 18 को बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं. तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शनिवार को कहा था कि वह राज्यों के प्रति केंद्र की मौजूदा ‘भेदभावपूर्ण’ प्रवृत्ति के विरोध में बैठक का बहिष्कार करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में केसीआर ने कहा कि भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में तभी विकसित हो सकता है जब राज्य विकसित हों. उन्होंने कहा कि मजबूत और आर्थिक रूप से जीवंत राज्य ही भारत को एक मजबूत देश बना सकते हैं. नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक का आयोजन राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में हो रहा है.

#WATCH | PM Narendra Modi chairs the 7th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhawan Cultural Centre. pic.twitter.com/6EJyyYFwMd

