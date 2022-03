यहां बन रहा 10 लेन का एक्सप्रेसवे.... नितिन गडकरी ने किया ऐलान- इसी साल अक्टूबर तक हो जाएगा पूरा

मैसूर. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि यात्रियों की मांग है कि दशहरा उत्सव से पहले मैसूर-बेंगलुरु विस्तारित राजमार्ग को खुला घोषित किया जाए. इसलिए मैसूर-बेंगलुरु राजमार्ग को 10 लेन का बनाने का काम अक्टूबर तक पूरा कर दिया जाएगा. मंत्री ने गडकरी ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 275 का बेंगलुरु-निदाघट्टा-मैसूर खंड 117 किमी. लंबा है और इसे 8,350 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है. उन्होंने कहा कि इससे पहले यात्रा में जो समय 3 घंटे का समय लगता था, वह घटकर मात्र 75 मिनट हो जाएगा.

गडकरी ने भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मैसूर हाईवे जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया. गडकरी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले कुछ वर्षों में देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में जबरदस्त प्रगति हुई है. राजमार्ग निर्माण दर में तीन गुना वृद्धि एक अभूतपूर्व उपलब्धि है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में इस तरह की विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की बड़ी जिम्मेदारी के साथ घोषणा की गई है और उन्हें भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता है.’

The Bengaluru – Nidaghatta – Mysuru section of NH-275 is a 10-Lane, 117 km long stretch in the State of Karnataka. It is being developed at a cost of ₹ 8,350 Cr. The construction work is nearing completion and will be completed by October 2022. #PragatiKaHighway #GatiShakti pic.twitter.com/y3b3ASAIa6

