नितिन गडकरी का ऐलान- अमेरिका की तरह उत्तर प्रदेश में बनाएंगे सड़कें, अगले 5 साल में देंगे 5 लाख करोड़

प्रतापगढ़. उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुवान (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) से पहले केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari ) ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में वो उत्तर प्रदेश की सड़कों को अमेरिका की तरह बना देंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क बनाने के लिए अगले पांच साल में 5 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे. गडकरी ने ये बातें प्रतापगढ़ में कही. वो यहां उत्‍तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ 305 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 14 किलोमीटर लंबे बाईपास का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे.

नितिन गडकरी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार लगातार विकास का काम कर रही है. मैं अगले पांच साल में उत्तर प्रदेश को 5 लाख करोड़ दूंगा. और उत्तर प्रदेश के रास्तों की बराबरी अमेरिका से होगी. ये वचन मैं आपको देता हूं.’

#WATCH | Rs 5 lakh crores will be invested in roads projects in Uttar Pradesh in the next 5 years if BJP comes to power again. I will make the roads of Uttar Pradesh as good as the roads of America: Union Road Transport & Highways Minister Nitin Gadkari in Pratapgarh, UP (25.12) pic.twitter.com/NMFQng0tTM

