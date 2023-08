नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने रविवार को भारत की पहली एलिवेटेड रोड परियोजना, द्वारका एक्सप्रेसवे (Dwarka Expressway) का वीडियो शेयर किया है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने एक्सप्रेसवे को इंजीनियरिंग का चमत्कार बताया है. उन्होंने यह वीडियो एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर शेयर किया है. उन्होंने इसे ‘अत्याधुनिक’ परियोजना भी कहा.

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार उन्होंने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन दिया, ‘इंजीनियरिंग का चमत्कार: द्वारका एक्सप्रेसवे! भविष्य का एक अत्याधुनिक सफर.’ वीडियो के अनुसार, द्वारका एक्सप्रेसवे एक चार-पैकेज राजमार्ग है जिसकी कुल लंबाई 563 किमी है. यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर शिव मूर्ति से शुरू होती है और गुरुग्राम में खेड़की दौला टोल प्लाजा पर समाप्त होती है.

Marvel of Engineering: The Dwarka Expressway! A State-of-the-Art Journey into the Future #DwarkaExpressway #PragatiKaHighway #GatiShakti pic.twitter.com/Qhgd77WatW

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) August 20, 2023