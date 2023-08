नूंह/गुरुग्राम. हरियाणा के नूंह में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर एक बार फिर से तनाव देखने को मिल रहा है. कुछ संगठनों ने 28 अगस्त को जल अभिषेक यात्रा फिर से शुरू करने का ऐलान क‍िया है. पुलिस ने नूंह के हालात देखते हुए यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी है. इसकी घोषणा के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. धारा 144 लागू कर दी गई. 29 तक इंटरनेट पर रोक रहेगी. वहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी शोभायात्रा निकालने की बजाय पास के मंदिरों में जाकर जलाभिषेक करने का अनुरोध किया है.

हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने साफ किया है कि प्रशासन की तरफ से किसी भी संगठन को यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी गई है. वहीं नूंह में अगले दो दिनों तक मंदिरों में बाहरी व्यक्ति की इंट्री पर बैन लगा द‍िया गया है. नूंह जिला प्रशासन ने रव‍िवार को यह आदेश जारी क‍िया. इसके साथ ही नूंह और पलवल जिलों में दंगा निरोधक टीम ने रव‍िवार को मॉक ड्रिल भी क‍िया है. टोल प्लाजा पर वाहनों की जांच की जा रही है. वहीं नूंह में ब्रजमंडल यात्रा के आयोजकों ने चेतावनी दी देते हुए कहा क‍ि वह कल (सोमवार, 28 अगस्‍त) नूंह में शोभायात्रा निकालेंगे.

