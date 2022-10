TRS नहीं अब BRS, नई पार्टी के साथ नेशनल पॉलिटिक्स में उतरे केसीआर, कार्यकर्ताओं में खुशी

हैदराबाद. अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले एक संयुक्त मोर्चा तैयार करने के लिए कई विपक्षी नेताओं से मिलने के बाद, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति (BRS) कर दिया है. टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस करने का फैसला जनरल बॉडी मीटिंग में किया गया है. इसकी घोषणा बुधवार को ठीक 1.19 बजे हुई है.

PTI के अनुसार तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव इससे पहले अपने कैंप कार्यालय सह आधिकारिक आवास से टीआरएस मुख्यालय तेलंगाना भवन पहुंचे थे. रास्ते में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया था. नया नाम पार्टी के राज्य कार्यकारी सदस्यों और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा टीआरएस को नई पार्टी में विलय करने का प्रस्ताव पारित करने के बाद आया है.

Telangana Rashtra Samithi (TRS) renamed as ‘Bharat Rashtra Samithi’ (BRS).

The decision to rechristen TRS to BRS has been taken in the General body meeting. A resolution has been passed by TRS General Body.

