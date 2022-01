प्रिकॉशन डोज के लिए CoWin App पर कैसे करना होगा रजिस्टर? जानें पूरी डिटेल्स

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 25 दिसबंर 2021 को क्रिसमस के दिन देश के नाम अपने संबोधन में 10 जनवरी 2022 से देश में प्रिकॉशन डोज (Precaution Dose) शुरू करने का ऐलान किया था. प्रिकॉशन डोज (Precaution Dose/Booster Dose) लेने के लिए क्या फिर से कोविन पोर्टल (CoWIN Portal) पर रजिस्ट्रेशन (Registeration For Precaution Dose) कराना पड़ेगाय़. इस पर कोविन ऐप (CoWIN App) प्लेटफॉर्म के डॉ. आरएस शर्मा ने एक बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि प्रिकॉशन डोज लेने के लिए व्यक्तियों को फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी.

कोविड के नए वेरिएंट (Covid19 New Variant) के बाद तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के बाद प्रिकॉशन डोज शुरू करने के पीएम के फैसले से हेल्थ वर्कर्स और दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर्स को बड़ी राहत मिली हीं. इस बीच CoWIN प्लेटफॉर्म चीफ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ डॉ. आरएस शर्मा ने बताया कि एहतियाती खुराक लेने के लिए पात्र व्यक्तियों को कोविड पोर्टल पर दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी.

Children are quite excited & taking the vaccination very seriously. Nearly 13 lakh children got jab today (till 3 pm): Dr RS Sharma, CoWIN platform Chief and CEO, National Health Authority on Covid-19 vaccination for children aged between 15 & 17 years pic.twitter.com/6VSGXC4Ikk

— ANI (@ANI) January 3, 2022