पश्चिम बंगाल के चुनाव कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा: चुनाव आयोग

केंद्रीय चुनाव आयोग (फाइल फोटो)

चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया है कि पश्चिम बंगाल में आगे की चार चरण की वोटिंग एक साथ नहीं कराई जाएगी. कोरोना की चिंताजनक दूसरी लहर (Second Wave Of Covid-19) के मद्देनजर चुनाव आयोग (Election Commission) ने शुक्रवार को सभी पार्टियों की एक बैठक (All Party Meeting) बुलाई है. इसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी. News18Hindi

कोलकाता. चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया है कि पश्चिम बंगाल में कोरोना संबंधी नियमों (Corona Guidelines) का पालन किया जाना अनिवार्य है. साथ ही आयोग ने साफ किया है कि आगामी चार चरणों के चुनाव एक ही साथ कराने की कोई प्लानिंग नहीं है. यानी चुनाव कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा. कोरोना की चिंताजनक दूसरी लहर (Second Wave Of Covid-19) के मद्देनजर चुनाव आयोग (Election Commission) ने शुक्रवार को सभी पार्टियों की एक बैठक (All Party Meeting) बुलाई है. इसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी.



दरअसल देश में कोरोना की भयावह रफ्तार को देखते हुए कयास लगाए जा रहे थे कि आगे के चरणों के चुनाव एक बार में ही कराए जा सकते हैं. अब चुनाव आयोग ने इस बात से स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया है. हालांकि सभी पार्टियों को सख्ती के साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं. गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में भी कोरोना मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं लेकिन चुनावी रैलियों में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं.



देश में आए 2 लाख से ज्यादा नए केस

तकरीबन सभी पार्टियों के नेताओं की रैली में कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है. यही कारण है कि चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों की बैठक बुलाई है. बता दें कि गुरुवार को देशभर में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं. सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में कर्फ्यू की शुरुआत की जा चुकी है. वहीं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली समेत अन्य राज्यों में नाइट कर्फ्यू समेत कई सख्त नियम लागू किए जा चुके हैं. अस्पतालों में बोझ बढ़ता जा रहा है.