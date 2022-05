नोएडा अथॉरिटी की CEO रितु माहेश्वरी को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने वारंट पर लगाया रोक, हाईकोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती

गौतमबुद्ध नगर. नोएडा अथॉरिटी की CEO रितु माहेश्वरी के खिलाफ जारी गैर ज़मानती वारंट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है. वकील मुकुल रोहतगी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अवमानना ​​के एक मामले में पेश होने में विफल रहने के बाद न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितु माहेश्वरी के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट पर रोक लगा दी है.

लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक बीते सोमवार को, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली पीठ ने माहेश्वरी को तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए कहा था कि आईएएस अधिकारियों को अदालत के आदेशों का पालन नहीं करने पर अप्रिय परिणामों का सामना करना चाहिए. बीते सोमवार को चीफ जस्टिस ने कहा था कि आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, आपको नियम जानती हैं. हम प्रतिदिन इलाहाबाद हाईकोर्ट से देखते हैं कि आदेशों का उल्लंघन होता है. यह रूटीन है, हर रोज एक या अधिकारी को आकर अनुमति लेनी पड़ती है. यह क्या है? आप अदालत के आदेशों का सम्मान नहीं करते हैं. यदि आप हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते हैं.

Supreme Court stays non-bailable warrant issued by the Allahabad High Court against Noida Chief Executive Officer (CEO) and IAS officer Ritu Maheshwari. Allahabad High Court had earlier ordered that Ritu Maheshwari should be arrested and produced in the court in a contempt case.

— ANI (@ANI) May 10, 2022