सड़क पर दौड़ते युवक को रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने की मदद की पेशकश, देखें सपनों की उड़ान का वायरल Video

नई दिल्ली: सोशल मीडिया (Social Media) में हर दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है, लेकिन इस समय एक ऐसा वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है जिसने सभी लोगों को एक बड़ी सीख दी. इस वीडियो को फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी (Filmmaker Vinod Kapri) ने रविवार शाम को पोस्ट किया था जो तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में एक लड़का नोएडा की सड़क पर देर रात दौड़ (Running Viral Video) लगाता दिख रहा है. लड़के का नाम प्रदीप मेहरा (Pradeep Mehra running Viral Video) है जिसे कल तक कोई नहीं जानता था, लेकिन अब वह इंटरनेट सेंसेशन (internet sensation) बन गया है. वीडियो वायरल होने के बाद अब लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ (Retired General Satish Dua) ने उसकी मदद करने की पेशकश की है.

प्रदीप अपनी दौड़ के हर एक कदम से साथ अपने सामने जिम्मेदारी और अपने सपने को पूरा करने का लक्ष्य रखे हुए हुए है. दरअसल जब फिल्ममेकर विनोद कापड़ी नोएडा से रात को गुजर रहे थे तो उनकी नजर एक लड़के पर पड़ी जो कंधों पर बैग टांगे दौड़ लगा रहा था. उन्होंने प्रदीप को अपनी गाड़ी से घर छोड़ने का कई बार ऑफर दिया, लेकिन उसने मना कर दिया. उसने जो कुछ भी विनोद कापड़ी से कहा उसे सुनकर आप भी सोचने लगेंगे कि हर किसी की जिंदगी में परेशानियां हैं, लेकिन उनसे हार माननी जगह लड़ना चाहिए. ये वीडियो आपको जरूर एक नई सीख देगा.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का देर रात घर की तरफ दौड़ लगा रहा है. फिल्म विनोद कापड़ी उसके बगल में पहुंचते हैं और उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन वह मना कर देता है. वह उससे पूछते हैं कि कहां जा रहा है तो उसने कहा कि वह मैकडॉनल्ड में काम करता है और शिफ्ट खत्म होने के बाद घर जा रहा है. युवक ने कहा कि उसका नाम प्रदीप है और वह उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला है.

विनोद कापड़ी के साथ बातचीत के दौरान उसने कहा कि वह सेना की तैयारी कर रहा है और सुबह उसे टाइम नहीं मिलता दौड़ने का इसलिए वह अब शिफ्ट खत्म करके दौड़ते हुए घर जाता है ताकि उसे दौड़ने की आदत बनी रहे. प्रदीप ने कहा कि वह हर दिन इसी तरह 10 किलोमीटर दौड़कर घर जाता है. उसने बताया कि वह अपनी मां और भाई के साथ रहता है, हालांकि मां बीमार है और अस्पताल में भर्ती है.

विनोद ने लड़के से पूछा कि वह खाना कब खाएगा तो उसने कहा कि घर जाकर खाना बनाएगा. इस पर फिल्मेकर ने उसे साथ में खाना खाने का ऑफर दिया तो उसने कहा कि भाई भूखा रह जाएगा. प्रदीप ने बताया कि भाई की नाइट शिफ्ट है इसलिए वह खाना नहीं बना सकता.

अब वीडियो वायरल होने के बाद रिटॉयर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ का भी ध्यान खींचा है. उन्होंने प्रदीप को मदद देने की पेशकश की है. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि उसका जोश प्रशंसनीय है और उनकी योग्यता के आधार पर भर्ती पर भी पास करने में उनकी मदद करने के लिए मैं कुमाऊं रेजिमेंट के कर्नल, पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राणा कलिता के साथ बातचीत की है. उन्होंने कहा कि वह अपनी रेजिमेंट में भर्ती के लिए लड़के को प्रशिक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे.

His Josh is commendable, and to help him pass the recruitment tests on his merit, I’ve interacted with Colonel of KUMAON Regiment, Lt Gen Rana Kalita, the Eastern Army Commander. He is doing the needful to train the boy for recruitment into his Regiment.

