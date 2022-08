VIDEO: ध्वस्त हुआ नोएडा का ट्विन टॉवर, पलक झपकते ही मलबा बनी बहुमंजिला बिल्डिंग

नोएडा. नोएडा के ट्विन टॉवर को विस्फोट से धवस्त कर दिया गया है. अब से महज कुछ मिनट पहले इस बिल्डिंग को विस्फोट करके उड़ा दिया गया. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आज दोपहर 2:30 बजे ये दोनों टॉवर जमींदोज हो गए. इस काम में मुंबई की कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग और दक्षिण अफ्रीकी सहयोगी जेट डिमोलिशन को लगाया गया था. 32 मंजिला एपेक्स (100 मीटर) व 29 मंजिला सियान (97 मीटर) टॉवर में 3700 किलोग्राम विस्फोटक लगाकर रिमोट के जरिए विस्फोट कराया गया. विस्फोट के दौरान एहतियात के तौर पर आसपास की सड़कों को बंद कर दिया गया था.

नोएडा के सुपरटेक ट्विन टाॉवर्स आज इतिहास हो गए. ठीक दोपहर 2:30 बजे 3700 किलोग्राम बारूद से इन दोनों इमारतों को 12 सेकेंड में जमींदोज कर दिया.

#WATCH | 3,700kgs of explosives bring down Noida Supertech twin towers after years long legal battle over violation of construction laws pic.twitter.com/pPNKB7WVD4

— ANI (@ANI) August 28, 2022