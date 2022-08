नई दिल्‍ली. नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर्स (Supertech Twin Tower) को गिराए जाने के केवल तीन दिन पहले 25 अगस्‍त को लातविया (Latvia) में एक ऊंचा स्‍मारक को गिराया गया. यह इमारत 80 मीटर (260 फीट) ऊंचा कंक्रीट ओबिलिस्क ( स्‍मारक स्‍तंभ) था. यह फैसला यूक्रेन पर रूसी हमले के मद्देनजर लिया गया था. यह नाजी जर्मनी पर लाल सेना की जीत के लिए एक स्मारक का केंद्रबिंदु था.

रिपोर्ट के अनुसार, यह स्‍मारक सोवियत शासन के प्रतीकों से ऊपर की संरचना माना जाता है. इस घटना को सोशल मीडिया पर बड़ी संख्‍या में लोगों ने देखा है. ‘द गार्जियन’ ने बताया कि गुरुवार को स्तंभ के गिरने से कुछ समय पहले भारी मशीनरी को स्तंभ के नीचे देखा गया था. इस स्‍मारक स्तंभ, जो मध्य रीगा में एक ऊंचे स्‍मारक की तरह खड़ा था. द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, लातवियाई मीडिया आउटलेट ने दर्शकों के रूप में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया.

A giant concrete obelisk commemorating the Red Army’s victory over Nazi Germany has been toppled in Latvia’s capital. “It’s your grandparents that fought the Nazis, not only Russia..” pic.twitter.com/H31SDNC2ro

— JK (@JK2022Z) August 27, 2022