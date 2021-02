राहुल को घेरने पर बिफरी कांग्रेस, कहा- भाजपा लोगों को उत्तर-दक्षिण के विभाजन का 'टूलकिट' बेच रही है

नई दिल्ली. राहुल गांधी के केरल में दिए गए भाषण को लेकर भाजपा नेताओं द्वारा उन पर हमले के एक दिन बाद कांग्रेस ने कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने लोगों से सबसे सार्थक आह्वान किया है, जबकि भाजपा उत्तर-दक्षिण के विभाजन का ‘टूलकिट’ लोगों को बेच रही है. कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार को आरोप लगाया कि भाजपा आम लोगों से जुड़े मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हर दिन ‘सतही’ मुद्दों को उठा रही है.

सुरजेवाला के इन आरोपों से एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने गांधी को ‘अवसरवादी’ बताते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने केरल में अपने भाषण के दौरान उत्तर भारतीयों का अपमान किया. तिरुवनंतपुरम में सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा था, ‘पहले 15 साल मैं उत्तर भारत से सांसद रहा. इसलिए मुझे अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी. मेरे लिए केरल आना नया अनुभव था क्योंकि मैंने देखा कि लोग मुद्दों में दिलचस्पी रखते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि गहनता से उस पर विचार करते हैं.’

गांधी की इस टिप्पणी का उल्लेख करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने लोगों को सर्वोपरि रखते हुए सबसे सार्थक आह्वान किया है कि वो आज की सरकार चाहे वह केंद्र की सरकार हो या राज्य की, उससे आम लोगों से जुड़े सवाल करें और ‘भाजपा द्वारा हर दिन फैलाये जाने वाले ‘टूलकिट’ जैसे सतही मुद्दों को नजरअंदाज करें.’

उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, ‘उत्तर-दक्षिण के विभाजन का मुद्दा भाजपा द्वारा समाचार चैनलों और लोगों के लिए जारी ‘टूलकिट’ है. आइये हम सब यह सुनिश्चित करें कि आज की यह सरकार मुद्दों पर बात करें न कि लोगों का ध्यान बांटने वाली उनकी सतही बातों पर.’ सुरजेवाला ने कहा कि देश के सामने वास्तविक मुद्दे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का गिरना और सभी लघु एवं मझोले कारोबारों का ‘बर्बाद’ होना है. उन्होंने कहा, ‘इस देश में मुद्दा यह है कि संविधान खतरे में है और लोग केंद्र एवं भाजपा शासित कई राज्यों में निशाने पर हैं.’

Former Congress President Shri Rahul Gandhi has given a clarion call to the people of India, to question the Govts of the day, whether in states or the centre, on issues paramount to people & to ignore the "Superficial 'Toolkits’ Story" being sold by the BJP day in & day out! pic.twitter.com/gN8NMVzplP